Москвичей удивил необычный официант в одном из столичных ТЦ

«Круто! Мы в будущем!», «А планшеты для заказа и оплаты на столе никого не смущают? Еще более крутое нововведение», «Да, вчера видели уже, правда, парень ее катал и убирал тарелки», «Здорово, но надеюсь, что в будущем они не отберут львиную часть работы у людей», — прокомментировали подписчики сообщества.

На ролике видно робота, самостоятельно передвигающегося по залу. Внутри него расположено четыре больших подноса, на одном из которых он доставил еду посетителям заведения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении на улицах Москвы уникального робота-уборщика.