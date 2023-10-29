Врач назвала указывающие на стресс неожиданные симптомы

Симптомы, указывающие на стресс, перечислила в беседе с RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Например, о стрессе может сигнализировать чувство кома в горле или першение.

Кроме того, люди, переживающие сильные эмоциональные переживания, могут испытывать сильную боль в животе, тошноту или диарею. Также может появиться зуд, высыпания, шелушение или акне. Могут начать быстрее загрязнятся волосы из-за стимуляции работы сальных желез. Это состояние может привести к выпадению волос и алопеции.

Испытывающие стресс люди могут выглядеть бледными или синими, добавила Демьяновская.

Ранее терапевт Абакумов назвал стрессы причинами запоров.