20:30, 29 октября 2023
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Врач назвала указывающие на стресс неожиданные симптомы
Врач Демьяновская назвала чувство кома в горле одним из симптомов стресса.
Фото: Christian Erfurt / Unsplash
Симптомы, указывающие на стресс, перечислила в беседе с RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Например, о стрессе может сигнализировать чувство кома в горле или першение.
Кроме того, люди, переживающие сильные эмоциональные переживания, могут испытывать сильную боль в животе, тошноту или диарею. Также может появиться зуд, высыпания, шелушение или акне. Могут начать быстрее загрязнятся волосы из-за стимуляции работы сальных желез. Это состояние может привести к выпадению волос и алопеции.
Испытывающие стресс люди могут выглядеть бледными или синими, добавила Демьяновская.
Ранее терапевт Абакумов назвал стрессы причинами запоров.