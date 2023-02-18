Известный журналист поблагодарил бывшую жену Высоцкого за неприятную встречу

За неприятную встречу поблагодарил бывшую жену музыканта Владимира Высоцкого актрису Людмилу Абрамову известный российский журналист Алексей Беляков. Воспоминанием об этой встрече он поделился на личной странице в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Не стало Людмилы Абрамовой. С ней я общался всего два раза, лет тридцать назад. Тогда лишь начинали делать музей Высоцкого, а я начинал в журналистике», — пояснил он.

Для материала о музее Беляков решил встретиться с Абрамовой лично — в общении она ему не отказала, но сухо ответила: «Приезжайте, обсудим». На самой встрече Людмила Владимировна подробно ответила на все вопросы, но когда журналист дал ей текст на согласование, по лицу Абрамовой было видно, что «текст ужасен».

«Вернее, не так. Она все же актриса, так что лицом владела прекрасно. Потому на лице была тактичная беспристрастность. Повернулась ко мне, явно подбирая слова: "Понимаете… Тут вот чуть не хватает"», —

Беляков признался, что ту заметку ему пришлось переписать, но текст все равно оставался недостаточно хорошим, по его мнению, хотя Абрамова все же его согласовала и одобрила.

В заключении он поблагодарил Абрамову за ее терпение, которое она оказала при редактировании текста тогда еще никому неизвестному журналисту.

Ранее о смерти Людмилы Абрамовой в соцсетях сообщил актер Вениамин Смехов. Вторая жена Высоцкого, родившая ему двоих детей, скончалась на 84-м году жизни.