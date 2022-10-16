Эндокринолог Павлова назвала главный признак несахарного диабета

Главный признак, указывающий на наличие у человека редкой патологии — несахарного диабета — назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, это чрезмерная жажда.

«Человеку все время хочется пить, причем простую холодную или ледяную воду. Можно родиться с этой патологией, а можно заработать в результате травмы головы, опухолей головного мозга или осложнений туберкулеза, саркоидоза и других заболеваний. Иногда причину выявить не удается», — объяснила врач.

При этом у заболевания есть три формы. Первая — центральный нетипичный диабет. При нем в гипоталамусе не вырабатывается антидиуретический гормон, который возвращает большую часть мочи в организм. Вторая форма — нефрогенный НД. Его причины кроются в почках. Третья — на почве психогенной избыточной потребности в воде.

При этом такая разновидность диабета может встречаться у беременных женщин и даже детей до года. В последнем случае это связано с незрелостью почек.

По словам Павловой, для выявления диагноза назначаются анализы крови и мочи, может потребоваться УЗИ, МРТ, иногда специальные пробы с водой, едой и лекарствами.

Ранее один из факторов риска развития болезни Альцгеймера назвал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. По его словам, шанс появления деменции увеличивается у пациентов с диабетом.