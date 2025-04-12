Нескольким категориям граждан разрешили бесплатно парковаться в Подмосковье

В Московской области владельцы двухколесных мотоциклов, мотороллеров и других двухколесных мототранспортных средств, а также электромобилей смогут бесплатно пользоваться парковками, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий закон приняла Московская областная дума, сообщается в Telegram-канале парламента.

Кроме того, бесплатно парковаться могут многодетные семьи. Для получения или сохранения льготных условий гражданам необходимо зарегистрировать свои транспортные средства в соответствующем реестре.

Ранее, в марте, еще в десяти городах Подмосковья появились платные парковки на новых улицах. Речь шла о Ногинске, Долгопрудном, Химках, Сходне, Красногорске, Люберцах, Дзержинском, Мытищах, Одинцово, Коломне, Подольске и Сергиевом Посаде.