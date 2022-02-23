Психолог рассказала о неудачном варианте поздравлений с праздниками

Психолог, писатель, эксперт по работе с сознанием и мышлением человека Инна Головизнина рассказала о неудачном варианте поздравлений с 23 февраля и 8 марта. О том, как соблюсти тактичность в праздничных пожеланиях, специалист рассказала «Мосленте».

«В последнее время можно заметить тенденцию, что женщины все больше осознают ту непосильную нагрузку, которая связана с поддержанием своей красоты, а мужчинам бывает сложно соответствовать представлениям о мужественности в современном обществе. Поэтому поздравления в стиле " женщины — оставайтесь такими же красивыми, а мужчины мужественными" не всегда будут восприняты с радостью», — пояснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что подобные пожелания говорят людям о том, что они обязаны соответствовать чьим-то ожиданиям. Поэтому уместнее сделать человеку комплимент, подчеркнув его достоинства, или опереться на его индивидуальность. «Если вы знаете его стремления, цели, мечты, то можно основывать поздравления на этих фактах. Например, "желаю тебе реализовать свою цель и достичь желаемого результата, и чтобы у тебя все получилось". Это покажет вас как человека очень чуткого и будет воспринято гораздо лучше», — заключила Головизнина.

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