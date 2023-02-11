Россиянки назвали самый неудачный подарок на День всех влюбленных

Самый неудачный подарок на День всех влюбленных назвали россиянки в опросе «МТС Travel», результаты которого оказались в распоряжении «Известий». Большинство респонденток не хотели бы получить на 14 февраля предложение руки и сердца.

Самыми желанными подарками на праздник среди мужчин и женщин стали подарочный сертификат (25 процентов опрошенных), косметика и парфюмерия (23 процента), путешествия (20), билеты на концерт или в театр (19), гаджеты (18). Лишь 10 процентов респонденток заявили, что хотели бы получить в качестве презента предложение о замужестве.

«Говоря о романтическом путешествии, чаще всего респонденты хотят оказаться со второй половинкой на море в отеле, где "все включено", так ответили 28 процентов опрошенных. Еще 22 процента мечтают о путешествии по живописным местам России. Другим популярным желанием является отдых в загородном спа-отеле (17 процентов)», — рассказали в «МТС Travel».

Выяснилось, что более 70 процентов россиян, состоящих в отношениях или браке, отмечают 14 февраля. Более половины готовы потратить на подарок от одной до пяти тысяч рублей, 20 процентов планируют потратить не более тысячи рублей. Четверть россиян признались, что ни разу не получали подарки на День всех влюбленных.

Ранее худшие подарки на 14 февраля перечислила доктор психологических наук международного уровня PhD, автор собственного расстановочного метода Юлия Хадарцева. Она порекомендовала не дарить партнеру в этот день банальные вещи.