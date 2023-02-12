Кинолог дал рекомендации по помощи собаке при акклиматизации

Среди симптомов акклиматизации у животных эксперт назвал вялость и сонливость. Возможно расстройство желудка из-за непривычной воды или еды, поэтому важно взять с собой на первое время тот корм, к которому уже привыкло животное.

В жарких странах надо следить, чтобы собака не перегрелась и не получила тепловой удар, продолжил Голубев. Если собака часто останавливается, не реагирует на команды или ложится отдохнуть среди прогулки, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный или даже синюшный оттенок, началась рвота, необходимо срочно переместить питомца в тень и убрать с нагретой поверхности на грунт. Затем следует смочить прохладной водой область живота, подушечки лап, а также ушные раковины, а потом обратиться за помощью в ближайшую ветеринарную клинику. Голубев подчеркнул, что особенно тяжело при переезде в жаркий климат может быть северным собакам, например, хаски или самоедам.

«Собака может плохо себя чувствовать и при переезде в холодные страны. Если, например, азавак или левретка окажутся в северной стране, хозяин должен понимать, что этим питомцам нужен будет особенный уход и внимание. Такие собаки обожают греться на солнце, плохо переносят холод и не откажутся от свитера или комбинезона не только на морозе, но и в неотапливаемой квартире. Поэтому собаководу при переезде или путешествии важно не допускать переохлаждения питомца», — добавил он.

При переезде важно позволить собаке привыкнуть к новому месту, запахам, температуре и влажности воздуха, на время оставив ее в покое. Следует выводить питомца на короткие прогулки несколько раз в день и постепенно увеличивать их продолжительность. В жарких странах лучше отказаться от прогулок под палящим солнцем, в регионах с холодным климатом нужно делать прогулки интенсивными, но короткими, чтобы питомец не замерз и не простудился. Возможно потребуется увеличить калорийность блюд.

Кинолог уточнил, что перед поездкой лучше всего обратиться за консультацией к ветеринарному врачу, чтобы учесть все нюансы здоровья своего питомца, предотвратив нежелательные последствия от акклиматизации.

Ранее Голубев назвал причины тремора, которые чаще всего встречаются у собак мелких пород.