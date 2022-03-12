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Раскрыты причины попадания актера Валерия Николаева в психбольницу

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Раскрыты причины попадания актера Валерия Николаева в психбольницу
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Звезду сериала «День буржуя», 56-летнего актера Валерия Николаева в феврале текущего года отправили на лечение в психбольницу. Возможные причины нервного срыва артиста раскрыло издание «Дни.ру».

Источник сообщил, что до госпитализации у Николаева наблюдались финансовые проблемы. По некоторым данным, у него накопились долги и кредиты. Кроме того, в последние годы карьера Николаева пошла на спад, он стал реже появляться в кино. Год назад у артиста родился сын от его четвертой супруги, однако после ухудшения эмоционального состояния Николаев съехал от жены в гостиницу.

Ранее стало известно, что актера задержали по делу о пьяном вождении. В спецприемнике он начал разговаривать сам с собой, гавкать и раздеваться. После этого Николаев попал в психиатрическую клинику с диагнозом «биполярное расстройство».

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