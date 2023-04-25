Николай Басков рассказал о конфликте с соседями из-за пения

О конфликте с соседями по многоквартирному дому сообщил певец Николай Басков. Подробности ситуации артист рассказал «Пятому каналу».

По словам исполнителя, жильцы дома недовольны тем, что он занимается вокалом в квартире. «В доме я не могу играть на фортепиано. Соседи иногда мне намекают, что я все-таки громогласно очень оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом», — пожаловался он.

Басков добавил, что соседи отводят ему определенное время, в которое он может музицировать у себя дома. «Это впервые такое в моей жизни», — признался он. Певец отметил, что планирует переехать в загородный дом, где спокойно сможет петь и играть на музыкальных инструментах. Однако строительство особняка, по его словам, затянулось.

Ранее на конфликты с соседями по дому в центре Москвы пожаловался стилист Сергей Зверев. Шоумен сообщил, что в результате действий коммунальщиков подъезд стал напоминать общежитие.