Двое мужчин организовали ночлег в кабине общественного туалета в Подмосковье

Двое мужчин, ночующих в кабине общественного туалета в подмосковном Волоколамске, попали на фото, опубликованные в группе «Волоколамск Подслушано» во «ВКонтакте».

На снимках два человека в верхней одежде спят прямо на грязном полу, недалеко от туалета и мусорного ведра. При этом выглядят они довольно опрятно. «Анон. Новый хостел на 2-3 чела», — подписана публикация. Некоторые пользователи сети осудили поведение автора топика, отметив, что не стоило опубликовывать в сети такие кадры. «Мерзко с вашей стороны, аноним. Завтра в этом хостеле может быть ваша бронь», — написала одна из них.

Другие же принялись шутить над спящими россиянами. «Так это сантехники, судя по пассатижам на полу», «Хостел старый, посетители новые», «Все места заняты», — прокомментировали юзеры.

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