10:40, 03 июля 2023
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Ночная драка на спортивной площадке в Москве попала на видео
Два мужчины подрались на спортивной площадке в Москве.
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»
Два мужчины подрались ночью на одной из спортивных площадок в районе Бирюлево Восточное в Москве и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «МК: срочные новости».
На кадрах женщина, пытаясь заступиться за одного из участников потасовки, бьет ногами другого. Еще двое мужчин стоят рядом и наблюдают за ситуацией. В конце ролика конфликтующие успокаиваются и возвращаются к спокойному диалогу.
Ранее массовая драка с участием десятков рабочих в Новой Москве попала на видео.