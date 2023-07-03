Ночная драка на спортивной площадке в Москве попала на видео

На кадрах женщина, пытаясь заступиться за одного из участников потасовки, бьет ногами другого. Еще двое мужчин стоят рядом и наблюдают за ситуацией. В конце ролика конфликтующие успокаиваются и возвращаются к спокойному диалогу.

Ранее массовая драка с участием десятков рабочих в Новой Москве попала на видео.