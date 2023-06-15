Ночная драка в Подмосковье попала на видео

Как сообщает источник, конфликт произошел на территории ЖК «Самолет» на улице Камова. При этом администраторы сообщества указали, что подобные стычки происходят здесь систематически.

На кадрах дерутся трое мужчин, затем двое из них садятся в каршеринговое авто, и в этот момент по машине прилетает несколько ударов от третьего участника. После этого машина каршеринга, начав движение, врезается в припаркованный рядом автомобиль.

Ранее драка пассажира метро с контролерами попала на видео.