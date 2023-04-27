Пользователей сети восхитили ноги Ляйсан Утяшевой на фото в купальнике

Пользователей сети восхитили ноги гимнастки Ляйсан Утяшевой на фото в купальнике, опубликованное в ее личном Telegram-канале.

«Вот вам немного пляжного и летнего настроения в ленту», — написала знаменитость в комментариях под снимком. Она позирует в слитном купальнике молочного цвета с открытой спиной. Образ дополняют жемчужные бусы и темные солнцезащитные очки.

«Какая фигура», «Очень красивая», «Фигура моей мечты», «Какие ноги», «Какая красотка, какие длинные ножки», «Ноги бесконечные», «Павлу какие ноги бесконечные достались», «Вы шикарны», «Я в восхищении», — прокомментировали поклонники.

Ранее Ляйсан Утяшева раскрыла способ избежать срывов при правильном питании.