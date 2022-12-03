Новая прическа Егора Крида развеселила россиян

Певец Егор Крид опубликовал фото с бритой головой в своем Telegram-канале и Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Новая прическа звезды развеселила россиян.

На выложенном селфи побрившийся певец показывает на камеру большой палец. «Главное в человеке — это не то, как он выглядит, какая у него прическа и так далее. Довольны? Надеюсь, та девочка рада», — написал Крид, имея в виду фолловершу, накануне заявившую, что ему не идут длинные волосы.

Смена имиджа певца вызвала у поклонников бурные эмоции. «Теперь за косички не подергаешь», «В армию забирают?» — начали упражняться в юморе пользователи сети. Многие предположили, что артист на самом деле не брился, а использовал программу для обработки фото, чтобы разыграть фанатов.

Ранее россиян рассмешила новая прическа рэпера Тимати. Кудрявые волосы артиста привлекли особое внимание пользователей сети.