Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» купила квартиру в Подмосковье

Квартиру в Подмосковье купила для своих родителей новая ведущая интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артистки, ей было сложно уговорить родственников на переезд в новое жилье. Помог в этом лишь аргумент, что вскоре вырастет внук, которому нужна будет своя комната. Согласившись, родители Карауловой стали обладателями квартиры на юго-западе Московской области, недалеко от Мещерского парка и района Сколково. Стоимость новой недвижимости телеведущая не уточнила.

Ранее сообщалось, что популярный российский певец Дима Билан купил квартиру в центре Москвы.