Психолог посоветовала отказаться от идеи начинать «новую жизнь» с понедельника

Кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования» Татьяна Попова посоветовала отказаться от идеи начинать «новую жизнь» с понедельника. Специалиста процитировало агентство «Москва».

По мнению Поповой, начинать все с чистого листа в понедельник, первый день года или месяца и прочие «красивые» даты не стоит, потому что дело вовсе не в цифре на календаре, а во внутренней готовности человека к подобному шагу. В заранее запланированный день человек может оказаться не готов к серьезному шагу.

«Чтобы не страдать от того, что не удалось начать "новую жизнь", не стоит привязываться к какой-то конкретной дате. Прежде всего, важно спросить себя, чего вы на самом деле хотите, прояснить свои желания. Вам, например, могут говорить: "Ты должна ходить в спортзал, потому что все ходят". Коллективное дело — это, конечно, хорошо, однако, если решение принято за вас, вы все равно внутренне будете сопротивляться», — подчеркнула эксперт.

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