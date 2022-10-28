Солистка «Блестящих» сняла видео после пластической операции

Видео в больничной палате после пластической операции сняла солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова. В запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), артистка призналась, что не помнит, как делала запись опубликованного ролика.

«Я только после операции, пока даже разговаривать нормально не могу. Все хорошо. В правой руке катетер стоит, он мягкий, но согнуть руку боюсь», — рассказала Новикова на видео.