Солистка «Блестящих» сняла видео после пластической операции
Видео в больничной палате после пластической операции сняла солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова. В запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), артистка призналась, что не помнит, как делала запись опубликованного ролика.
«Я только после операции, пока даже разговаривать нормально не могу. Все хорошо. В правой руке катетер стоит, он мягкий, но согнуть руку боюсь», — рассказала Новикова на видео.
Когда певица полностью пришла в себя, она сделала еще одну видеозапись. Звезда рассказала, что очень легко вышла из наркоза, и поблагодарила анестезиолога за хорошую работу.
С помощью хирургического вмешательства желающая обойтись без имплантов Новикова сделала подтяжку груди.
Ранее солистка «Блестящих» рассказала, что планирует сделать операцию, и попросила поклонников угадать, что именно она задумала.