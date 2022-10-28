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12:28, 28 октября 2022
1 мин.

Солистка «Блестящих» сняла видео после пластической операции

Солистка «Блестящих» сняла видео после пластической операции
Кадр: @ks_novikova_official

Видео в больничной палате после пластической операции сняла солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова. В запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), артистка призналась, что не помнит, как делала запись опубликованного ролика.

«Я только после операции, пока даже разговаривать нормально не могу. Все хорошо. В правой руке катетер стоит, он мягкий, но согнуть руку боюсь», — рассказала Новикова на видео.

Когда певица полностью пришла в себя, она сделала еще одну видеозапись. Звезда рассказала, что очень легко вышла из наркоза, и поблагодарила анестезиолога за хорошую работу.

С помощью хирургического вмешательства желающая обойтись без имплантов Новикова сделала подтяжку груди.

Ранее солистка «Блестящих» рассказала, что планирует сделать операцию, и попросила поклонников угадать, что именно она задумала.

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