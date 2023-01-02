Психолог призвала продолжать традицию давать себе новогодние обещания

Продолжать традицию давать себе новогодние обещания призвала в беседе с «Мослентой» клинический психолог, супервизор, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Арина Миллер. По статистике, большинство людей не следуют праздничным зарокам и со временем возвращаются к прежним привычкам, однако специалист все равно рекомендовала не отказываться от этого обычая.

По словам Миллер, даже неисполненные обещания дают человеку представление о том, в какую сторону ему необходимо меняться. «Обычно мы зарекаемся бросить курить или похудеть, избавиться от прежних отношений, быть добрее или сильнее. И все эти желания несут в себе скрытый смысл "сейчас я делаю что-то неправильно". Понимание, куда точно и для чего двигаться, позволяет нам сформулировать достижимые и измеримые цели, подкрепленные мотивацией, а признание сильных сторон и успехов позволит избавиться от чувства никчемности и бессилия», — пояснила психолог.

Зароки в начале года способны вселить в человека надежду, отметила специалист. «Жизнь может стать лучше. Эта надежда дает нам силы двигаться вперед и подкрепляет позитивный взгляд на будущее», — сказала Миллер.

Формулируя обещания, стоит оставаться другом самому себе — тогда они принесут пользу. «Погоня за идеалом приводит к чувству тревоги, бессилия и апатии. Поэтому, загадывая желание, руководствуйтесь простым мотивом — принятием себя», — посоветовала Миллер.

Ранее психолог Любовь Розенберг раскрыла главную причину депрессии в первые дни нового года. Специалист отметила, что многие люди несколько дней после встречи Нового года проводят дома, под одеялом, закрывшись от всех, что приводит к ухудшению настроения.