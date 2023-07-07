Новый имидж Киркорова восхитил россиян

Фото нового имиджа опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певец Филипп Киркоров. Артист сделал стрижку «ежик» и восхитил поклонников.

«Новый я. Новая музыка скоро», — подписал Киркоров фото, сделанное на пляже пятизвездочного отеля в Греции.

«Совсем другое дело, из старика превратились в брутального мужчину», «Вам очень идет», «Вас просто не узнать. Что за юный парень? Красавчик», — оценили поклонники новый образ певца. Некоторые отметили, что короткая стрижка сделала Киркорова похожим на музыкантов Тимати и Джигана.

Ранее Киркоров посетил пластического хирурга и намекнул на новые операции. Он заявил, что скором времени его поклонников ждет «сенсация».