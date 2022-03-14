Сегодня в 05:27
1 мин.

Россияне вспомнили дешевые «ножки Буша» из 90-х годов

Люди /
Россияне вспомнили дешевые «ножки Буша» из 90-х годов
Фото: Чохонелидзе Ираклий / ТАСС

Россияне в группе Facebook «Москва, которую вы не знаете» поделились воспоминаниями о покупке так называемых «Ножек Буша» — распространенном на постсоветском пространстве прозвище куриных окорочков, импортируемых из США в начале 90-х годов, которые стоили довольно дешево.

Пользователи в комментариях напомнили, что куриные окорочка продавались в пактах по несколько штук. Их цена в среднем составляла 36 рублей. А поставками из Америки занимался холдинг «Союзконтракт», располагавшийся в подмосковном Подольске, уточнили юзеры.

Под постом россияне отметили, что вкус импортного продукта пришелся многим не по душе. «Окорочка были с противным жирным привкусом. До сих пор не ем окорочка», «Окорочка были ужасные. Жирные, гормональные. Ватные на вкус», — сообщили подписчики.

При это ранее горожане рассказывали, что в момент голода в 90-е годы куриные ножки из США были спасением для многих. Благодаря своей невысокой цене они пользовались большой популярностью на столичных рынках.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.