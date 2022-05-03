Нутрициолог предупредила об опасности интервального голодания для ряда пациентов

Об опасности интервального голодания для ряда пациентов рассказала врач-эпидемиолог, консультант-диетолог и нутрициолог Евгения Манушина. Специалиста процитировал «Московский комсомолец».

Манушина предупредила, что после интервального голодания в организме человека истощаются запасы углеводов, запускается процесс синтеза углеводов из жиров, начинается кетоз. Когда кетоновых тел становится слишком много, человек погружается в кетоацидоз — токсичное состояние, угрожающее жизни.

Нутрициолог добавила, что неприятными последствиями интервального голодания могут стать камни в почках, подагра, снижение артериального давления при принятии вертикального положения, а также нарушение ритма сердца.

«Интервальное голодание точно не подходят людям, страдающим от следующих недугов: диабет, плохой контроль уровня глюкозы в крови, пищевые расстройства, низкое давление, язва и гастрит», — подчеркнула Манушина. Специалист порекомендовала отказаться от подобного способа контроля веса женщинам, планирующим беременность, женщинам с аменореей в анамнезе, а также беременным и кормящим матерям.

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