Нутрициолог призвала не экономить на ряде продуктов

Не экономить на ряде продуктов призвала в беседе с URA.RU врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог, профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.

«Есть базовая продуктовая корзина, которая действительно должна быть высококачественной за счет регулярности ее использования. На ней экономить нельзя. Важно контролировать стандартны изготовления продуктов, которые производители должны описывать на упаковках. Нужно всегда читать то, что там написано», — подчеркнула Кривцова.

По мнению специалиста, особое внимание стоит уделять качеству молока, хлеба и мясной продукции. Полуфабрикаты более опасны, чем кусок мяса. Хлеб должен быть грубого помола, из качественной муки и от хорошего производителя, отметила нутрициолог. Она добавила, что нужно внимательно относиться к покупке молока на рынке. «Очень важно пользоваться продукцией, которая является молочной, а не содержащей молоко. Важно быть уверенным в качестве фермерского производства. По причине того, что такие инфекции, как бруцеллез, зачастую выявляется только после приобретения или латентной формы заболевания», — объяснила Кривцова.

Эксперт посоветовала отдавать предпочтение продуктам с небольшим сроком годности.

Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников перечислил напитки для здоровья сердца. Таковыми, по его словам, являются какао, зеленый чай, отвар шиповника и свекольный сок.