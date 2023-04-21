Нюша рассказала о совмещении материнства и работы

О совмещении материнства и работы рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Нюша. Она призналась в умении менять ребенку памперс на ходу.

Мать двоих маленьких детей поделилась с подписчиками, как ей удается совмещать рабочие поездки и родительство. «Мы путешествуем вместе, и я с удовольствием беру их с собой. Я считаю, что дети приходят к родителям с пониманием, в какую семью они идут. И, конечно, я мама, у которой тысячи дел и задач. Мои дети потенциально готовы к перелетам», — написала Нюша.

Артистка призналась, что дети любят перелеты, а чувствовать себя в самолете комфортно им помогают любимые игрушки. Кроме того, по словам Нюши, в поездках она пользуется услугами няни.

Ранее певица Нюша показала фигуру в бикини.