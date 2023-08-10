Нюша объяснила откровенные рассказы о личной жизни в соцсетях

Откровенность в соцсетях частью своей профессии назвала в беседе с «Мослентой» певица Нюша.

«В своих соцсетях я открыто пишу о многих вещах, в том числе и об очень личных. Кого-то это смущает и вызывает вопросы, но я считаю, что поступаю правильно. В какой-то момент я поняла, что рассказ о личном — это часть моей профессии», — сказала она.

Певица отметила, что у нее большая аудитория, а рассказы о различных жизненных ситуациях могут помочь поклонникам найти ответы и решить проблемы.

Ранее певица Нюша раскрыла свой секрет успешной карьеры.