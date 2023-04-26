Нюша поделилась секретами поддержания форм

Секретами поддержания форм поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Нюша.

«Я свои отношения с едой начинала именно с уменьшения порции и считала калории для того, чтобы понимать, трачу ли я столько, сколько съедаю. Дальше картина стала более понятной. И теперь я питаюсь интуитивно», — сказала артистка и добавила, что иногда придерживается системы интервального голодания.

По словам Нюши, для поддержания фигуры трижды в неделю она занимается силовыми тренировками. Дополнительно делает растяжку и проходит курсы массажа. В ее арсенале есть и другие нагрузки: йога, ямуна-мячи, бокс и кардио в виде танцевальных репетиций к выступлениям.

Ранее певица Нюша показала фигуру в бикини.