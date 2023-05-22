Нюша раскрыла лайфхаки для восстановления после концертов

О необходимости качественного отдыха перед возращением к детям с гастролей заявила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Нюша. Она отметила важность грамотного распределения энергии между всеми сферами жизни.

«Первостепенно для меня, конечно же, собственные жизненные силы и энергия, поэтому сразу после концерта я бегу на расслабляющий массаж и провожу время наедине с собой. Физическое восстановление продолжаю в спортзале, на растяжке, в бане. Очень важно выделить время телу после двух концертов и позднего отбоя. Плюс время в одиночестве помогает быстрее прийти в себя», — сообщила артистка.

Только после качественного отдыха и перезагрузки она возвращается домой к дочери и сыну. По словам Нюши, надо приходить к детям заряженной положительной энергией и спокойствием, потому что им передается состояние матери. Чтобы избежать капризов, нужно отдавать им только счастливые эмоции, а не усталость и напряжение, считает певица.

Кроме того, певица не ограничивает питание, чтобы не испытывать лишний стресс на диетах, есть по голоду и не переедать. Но на этапе восстановления проводит разгрузочные дни.

Ранее певица Нюша раскрыла свой секрет успешной карьеры.