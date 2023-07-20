Нюша выступит с концертом на ВДНХ в Москве

Певица Нюша выступит с концертом в Москве. Подробности выступления 7 сентября в Зеленом театре на ВДНХ раскрыли «Мосленте» организаторы мероприятия. Певица запланировала обновленное шоу.

«Мощнейший камбэк состоится в Москве в начале осени. Именно к этому концерту Нюша готовила специальный новый концепт в течение долгого времени», — уточнили собеседники «Мосленты».

Нюша представит публике свои хиты в новых интерпретациях и обновленную танцевальную программу.

Ранее звезда анонсировала выступление 29 июля. Она сообщила, что шоу переносится по техническим причинам, а все купленные билеты остаются действительными.

«Я все так же очень жду каждого в этот уютный, теплый вечер. В свою очередь, постараюсь подготовиться еще тщательнее, чтобы этот концерт точно запомнился вам надолго!» — заявила Нюша.