18:19, 23 сентября 2023
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Стало известно о непроходящей гематоме у Костомарова
Стало известно о сохраняющихся гематоме и некрозе на руке фигуриста Костомарова.
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
О сохраняющихся гематоме и некрозе на левой руке фигуриста Романа Костомарова стало известно «112».
По информации канала, врачи продолжают бороться за руку спортсмена. Костомаров регулярно ходит на приемы в больницу.
«На левой руке фигуриста продолжает оставаться гематома. Более того, на коже сохраняется некроз, сосуды работают только в некоторых местах. Врачи надеются, что произойдет полное восстановление пораженного участка, ведь динамика у спортсмена положительная», — говорится в сообщении «112».
Ранее первый выход Романа Костомарова в протезах на лед попал на видео.