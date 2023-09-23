Стало известно о непроходящей гематоме у Костомарова

О сохраняющихся гематоме и некрозе на левой руке фигуриста Романа Костомарова стало известно «112».

По информации канала, врачи продолжают бороться за руку спортсмена. Костомаров регулярно ходит на приемы в больницу.

«На левой руке фигуриста продолжает оставаться гематома. Более того, на коже сохраняется некроз, сосуды работают только в некоторых местах. Врачи надеются, что произойдет полное восстановление пораженного участка, ведь динамика у спортсмена положительная», — говорится в сообщении «112».

Ранее первый выход Романа Костомарова в протезах на лед попал на видео.