Чемпионка мира по китайскому языку развеяла миф о китайских стандартах красоты

Миф о китайских стандартах красоты развеяла в беседе с «Мослентой» чемпионка мира по китайскому языку, прожившая половину жизни в Китае россиянка Анна Кузина. Она заявила о нелюбви китайских мужчин к худым женщинам.

«Китайские стандарты красоты созданы китаянками для китаянок. Это их идеальный образ самих себя. То, что китайская красавица должна быть обязательно невероятно худой, придумали женщины, а не мужчины», — подчеркнула Кузина.

По ее словам, китайским мужчинам, как и большинству мужчин из других стран, нравятся женщины с формами.

«Сами китайцы часто говорят, что худые китаянки — женщины без фигуры. Как бы сказали в России, подержаться не за что», — иронично заметила собеседница «Мосленты».

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