Россиянам напомнили цитату Евтушенко о национальной идее

Знаменитый российский поэт Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года. За несколько месяцев до этого он устроил творческий вечер в столице, на котором сформулировал национальную идею России. На годовщину смерти литератора «Мослента» напомнила о его знаменитом высказывании.

По словам Евтушенко, национальную идею страны не нужно искать — она и так существует в российской культуре. «Для чего нам что-то другое, если достаточно просто перечитать русского поэта Александра Пушкина! Мы ведь все молимся ему, а не читаем, тогда как он лучше всех сформулировал цель человечества: "Когда народы, распри позабыв / В великую семью соединятся..."» — процитировал поэт классика.

Евтушенко добавил, что оставаться порядочным можно в любое время. «Неправда, что есть такие времена, когда нельзя быть честным человеком. Неправда! Не уговаривайте себя», — заявил он.

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