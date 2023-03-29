Появились подробности в деле о найденном в мусоре женском теле в Подмосковье

Появились новые подробности в деле о женском теле, найденном в мусорной камере у многоэтажки в подмосковной Балашихе. По информации MK.RU, тело удалось опознать. Погибшей россиянке было 39 лет, она жила в квартире вдвоем с 14-летней дочерью и работала риелтором.

В убийстве заподозрили дочь погибшей и ее друзей-подростков, которые впоследствии вынесли тело жертвы к мусорным контейнерам. Сообщается, что школьница училась дистанционно из-за проблем со здоровьем. В какой-то момент она познакомилась в интернете с 15-летним парнем, который попросился пожить в ее квартире. Мать девочки, узнав, что у подростка проблемы в семье, согласилась помочь мальчику.

После того как молодой человек прожил две недели в квартире женщины, она насторожилась и попросила дать контакты его родителей. По телефону они сообщили, что не против, если сын еще какое-то время поживет в гостях, однако жительницу Балашихи уже стало смущать такое соседство, она попросила мальчика уехать домой.

По информации MK.RU, в тот день и произошло убийство. По записям с камер видеонаблюдения правоохранители засекли, что в полночь 26 марта два подростка на самодельных носилках вынесли тело из подъезда и оставили его на улице. Позже труп обнаружил дворник.

Прибывшие на место следователи нашли в квартире убитой ее дочь, проживающего там парня и еще двух подростков. По одной из версий следствия, причиной убийства стали деньги, которые россиянка хранила дома, ей удалось скопить около 3,5 миллиона рублей. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства убийства.

Утром в среду, 29 марта, в Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что четверым несовершеннолетним 2009, 2002, 2006 и 2007 года рождения было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее по факту убийства женщины в Балашихе было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что ее труп был завернут в простыни и оставлен у мусорных контейнеров на улице.