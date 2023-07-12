Анфиса Чехова рассказала о нападении шмеля

О нападении шмеля во время отдыха на Бали рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Анфиса Чехова. Насекомое укусило артистку в уличном кафе.

«В какой-то момент мне стало прохладно, я запахнула плащ и ощутила на бедре адскую боль. Смотрю, а там сидит шмель. Я его придавила к ноге, и он меня укусил. Естественно, все сразу вспухло», — поделилась Чехова.