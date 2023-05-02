Появились подробности о последних днях жизни Валентина Юдашкина

О плохом самочувствии модельера Валентина Юдашкина в последние дни жизни рассказал «Ленте.ру» историк моды, телеведущий Александр Васильев. По его словам, кутюрье очень тяжело переносил онкологическую болезнь, с которой боролся уже много лет.

«Ему было очень плохо. Он долго лечился в Израиле, его не могли вернуть к жизни. По словам его супруги Марины Юдашкиной, Валентин ушел из жизни в Москве», — рассказал Васильев.

По данным Shot, за два дня до смерти Юдашкину резко стало хуже, его госпитализировали в одну из московских больниц. Врачи сделали все возможное, но спасти кутюрье не смогли.

Родные пытались отправить его на лечение за границу, но иностранные медики не соглашались браться за такой сложный случай. Поэтому Юдашкин проходил осмотры в московском онкоцентре имени Блохина. Чтобы притормозить развитие метастазов, он принимал дорогие противоопухолевые препараты. Следующий плановый визит Юдашкина в клинику был запланирован на 16 мая, пишет Shot.

О смерти Юдашкина стало известно ранее во вторник, 2 мая. Модельер скончался в возрасте 59 лет.