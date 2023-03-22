Врач-фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту

Популярный миф о пробе Манту развеяла в беседе с РИА Новости врач-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская. Она заявила, что мочить место кожного теста можно, гораздо важнее не тереть и не чесать его.

Специалист пояснила, что вода не является катализатором иммунологических реакций, а мочить место пробы Манту не рекомендуют для того, чтобы при контакте с водой человек не прикасался лишний раз к папуле на коже. При этом врач уточнила, что после проведения туберкулинодиагностики разрешается посещать бассейн, плавать в море и других водоемах.

Богородская уточнила, что готовиться к этому исследованию не нужно. Тест является максимально безопасным и не вызывает никаких побочных реакций.

Ранее основные опасности намеренного заражения ветряной оспой назвала врач Ольга Малиновская. Она напомнила, что вероятность передачи этого вируса от больного человеку без иммунитета составляет 90 процентов.