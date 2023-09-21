Режиссер продолжения «Папиных дочек» рассказал о работе с актерами-детьми

О влиянии личного отцовского опыта на работу с актерами-детьми рассказал «Мосленте» режиссер сериалов «Папины дочки» и «Папины дочки. Новые» Александр Жигалкин. Как и главные герои его ситкомов, он многодетный отец.

«Разумеется, опыт многодетного отца помогает в работе с детьми. Все дети-актеры — разные, к каждому нужен свой подход, каждому нужно уделить большое количество внимания и любви», — заявил Жигалкин.

Снять такой сериал, как «Папины дочки», без любви невозможно, подчеркнул режиссер. «Надеюсь, что все участники процесса получили от меня эту любовь. Уж, я от них ее точно получил», — сказал он.

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