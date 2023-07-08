Уролог развеял популярные мифы о раке простаты

Популярные мифы о раке простаты развеял в разговоре с «Мослентой» врач-онкоуролог, андролог-уролог высшей категории «СМ-Клиника» Александр Сысоев. Он предупредил, что заболеванию подвержены не только пожилые люди — оно может развиваться у мужчин сразу после 40 лет.

«Еще один популярный миф, что рак простаты передается только по наследству. Наследственность играет роль, но это лишь один из провоцирующих факторов. Есть и другие: возраст, нарушение обмена веществ, иммунные нарушения, вредные привычки, плохое питание, малоподвижный образ жизни, хронические воспаления в малом тазу», — сказал специалист.

Кроме того, он добавил, что после прохождения лечения у мужчины не всегда возникает импотенция, как считают многие. Благодаря высокотехнологичным методам после успешного лечения многие пациенты через некоторое время возвращаются к активной половой жизни, уточнил он.

«Если ничего не беспокоит, к урологу можно не ходить — это самый распространенный миф среди мужчин. Многие урологические заболевания, к сожалению, вначале протекают бессимптомно, в том числе и злокачественные. И большой процент из них обнаруживается случайным образом — на плановом осмотре. Поэтому регулярное посещение уролога обязательно», — пояснил Сысоев.

Незамедлительно обратиться к врачу нужно при следующих симптомах:

частые позывы к мочеиспусканию;

недержание мочи;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания;

слабая струя мочи;

боли после мочеиспускания;

болевые ощущения внизу живота, в промежности и в пояснице.

Ранее уролог-андролог Шкабурин назвал самые распространенные причины импотенции.