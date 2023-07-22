Россияне высказались о режиме с четырехдневной рабочей неделей

80 процентов опрошенных россиян выразили желание перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом стало известно в ходе опроса, проведенного компанией «Росгосстрах» и исследовательским центром «Зарплаты.ру». Результаты исследования имеются в распоряжении «Мосленты».

49 процентов респондентов рассказали, что перешли бы на такой формат при условии сохранения размера заработной платы. 20 процентов опрошенных сообщили, что четырехдневная рабочая неделя позволила бы им работать эффективнее. 11 процентов отметили, что были бы рады дополнительному дню для отдыха.

В ходе исследования также выяснилось, что 90 процентов опрошенных перерабатывают в нерабочее время. 48 процентов из них сталкиваются с переработкой время от времени, 28 процентов часто трудятся после официального окончания рабочего времени, а 14 процентов делают это только в крайнем случае.

Ранее в Госдуме отреагировали на идею введения шестидневной рабочей недели.