09:00, 04 июля 2023
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Стало известно о смерти актера культового фильма «Операция "Ы"»
Известный советский актер Приходько умер в возрасте 88 лет.
Кадр: фильм «Вам и не снилось...»
О смерти известного советского актера Владимира Приходько стало известно порталу kino-tear.ru. Артист скончался в возрасте 88 лет.
О причинах смерти актера пока ничего не известно. Его уже похоронили на Артемовском кладбище в родном городе Мерефе Харьковской области Украины.
Приходько родился в 1933 году. В 1961 году он окончил театральную студию и отправился в Москву. Первой работой в его актерской карьере стали съемки в фильме «Оптимистическая трагедия». Кроме того, он сыграл фильме «Операция "Ы"» и другие приключения Шурика», в масштабной экранизации «Войны и мира» и других больших кинокартинах.
Ранее сообщалось, что актер Ложкин перенес инфаркт миокарда за пять дней до смерти.