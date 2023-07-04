Стало известно о смерти актера культового фильма «Операция "Ы"»

О смерти известного советского актера Владимира Приходько стало известно порталу kino-tear.ru. Артист скончался в возрасте 88 лет.

О причинах смерти актера пока ничего не известно. Его уже похоронили на Артемовском кладбище в родном городе Мерефе Харьковской области Украины.

Приходько родился в 1933 году. В 1961 году он окончил театральную студию и отправился в Москву. Первой работой в его актерской карьере стали съемки в фильме «Оптимистическая трагедия». Кроме того, он сыграл фильме «Операция "Ы"» и другие приключения Шурика», в масштабной экранизации «Войны и мира» и других больших кинокартинах.

Ранее сообщалось, что актер Ложкин перенес инфаркт миокарда за пять дней до смерти.