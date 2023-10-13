Стало известно о состоянии актера из «Трех мушкетеров» после драки

Состояние госпитализированного после драки актера Павла Баршака ухудшилось, сообщает Baza.

По сведениям канала, врачи сделали ему КТ грудной клетки и выявили отрицательную динамику. Исполнивший роль Арамиса в ремейке «Трех мушкетеров» актер находится в торакальном отделении больницы, у него диагностированы переломы ребер, скопление избыточной жидкости в легких (гидроторакс) и пневмоторакс (скопление воздуха).

В воскресенье, 8 октября, Баршак гостил у своей знакомой балерины. Неожиданно в квартиру танцовщицы ворвался ее поклонник и избил актера на почве ревности. Баршака госпитализировали с переломом ребра. Позднее он сообщал, что чувствует себя хорошо.