12:58, 03 сентября 2023
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Стало известно о состоянии здоровья актера Янина
РИА Новости: 40-летний актер Алексей Янин находится в тяжелом состоянии.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
40-летний актер Алексей Янин находится в отделении реанимации. Об этом РИА Новости рассказали в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
По словам собеседника агентства, в настоящий момент артист проходит терапию в реанимации неврологии. Его состояние оценивается как тяжелое.
Ранее приходили сообщения о том, что Янин скончался в больнице. Однако позже выяснилось, что новость о его смерти распространили мошенники, а сам актер жив.