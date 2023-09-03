Стало известно о состоянии здоровья актера Янина

40-летний актер Алексей Янин находится в отделении реанимации. Об этом РИА Новости рассказали в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент артист проходит терапию в реанимации неврологии. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее приходили сообщения о том, что Янин скончался в больнице. Однако позже выяснилось, что новость о его смерти распространили мошенники, а сам актер жив.