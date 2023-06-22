Москвичи высказались о стоимости нарядов детям на выпускной

Жители Москвы высказались в опросе «Мосленты» о стоимости нарядов детям на выпускной. Большинство респондентов (31 процент) решили не тратиться на праздничную одежду.

Еще 21 процент участников опроса заявили, что потратят на наряд выпускнику до 10 тысяч рублей. 15 процентов горожан выбрали ответ «до 100 тысяч рублей», 13 процентов — «до 30 тысяч рублей». 10-20 тысяч рублей и до 50 тысяч рублей потратят на одежду на праздник детям по 10 процентов участников опроса.

Ранее известный стилист Владислав Лисовец посоветовал выпускникам отказаться от офисных образов.