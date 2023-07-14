Стало известно о свадьбе звезды сериала «Кадетство»

Звезда популярного в 2000-х годах российского сериала «Кадетство» Александр Головин женился на актрисе Александре Поповой. Об этом 34-летний артист сообщил на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав фотографию с торжественной церемонии.

«Спасибо твоей маме и папе», — подписал он снимок.

В комментариях подписчики артиста принялись поздравлять его с важным событием в его жизни.

«Долгих и счастливых лет», «Мои самые искренние поздравления», «Ты разбил сердца всем фанаткам», «Угонщица! Все фанатки "Кадетства" выдвинулись с вилами и факелами», — прокомментировали юзеры.

Известно, что в 2019 году Головин попал в громкий скандал с установлением отцовства. 32-летняя гример на шоу «Пусть говорят» на всю страну заявила, что родила от актера дочь Оливию. Артист до последнего не комментировал ситуацию, но в итоге Щелковский суд официально признал его отцом девочки на основании ДНК-теста и присудил выплачивать алименты.

Его супруга Александра Попова начала кинематографическую карьеру в 2010 году. Она снялась в «Амазонках», «Группе счастья», «Страховом случае» и «Следаках». Не так давно артистка также приняла участие в съемках комедийной мелодрамы «Ева, рожай!»

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