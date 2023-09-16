Врач рассказал о влиянии алкоголя на интеллект и память

О потере интеллекта и расстройстве памяти из-за алкоголя предупредил врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов. Его цитирует Министерство здравоохранения Подмосковья.

«Из-за регулярного употребления алкоголя человек становится рассеянным, у него могут наблюдаться психозы, истерические припадки, резкая смена настроения, нарушение сна», — заявил Асанов.

Эти факторы, по его словам, могут привести к развитию шизофрении и различным психопатологиям, в связи с чем человек теряет самоконтроль и может вести себя абсолютно неадекватно.

Кроме этого, употребление спиртного может вызвать краткосрочную потерю памяти. Случаи с невозможностью наутро вспомнить события прошедшей накануне вечеринки наверняка знакомы многим, заметил врач.

«Восстановление нарушенных алкоголем функций происходит очень медленно, а в наиболее тяжелых случаях процесс может быть необратим», — предупредил Асанов.

Ранее лучшую альтернативу алкоголю, помогающую перезагрузиться после тяжелой работы, назвал врач-травматолог Антон Курпяков.