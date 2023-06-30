Врач рассказал о влиянии грудного вскармливания на развитие болезней

О снижении риска развития рака груди у женщин при грудном вскармливании ребенка рассказал маммолог и УЗИ-диагност столичной «Клиники Щербатовой» Иван Мурашов.

По его словам, исследования показали: если первая беременность у женщины наступила до 25 лет и кормление грудью продолжалось не менее семи месяцев, опасность возникновения рака молочных желез снижается на семь процентов. Каждая последующая беременность и кормление грудью в течение семи месяцев минимум добавляет к этому еще четыре процента.

«Конечно, гарантия не стопроцентная, но как бы грубо это ни звучало, все мы млекопитающие, и молочная железа должна выполнить свою функцию. Орган, который не работает, начинает болеть», — заявил Мурашов.

Он подчеркнул, что лучше грудного вскармливания и для младенца, и для здоровья груди его матери еще ничего не придумано.

«Если есть возможность кормить, то кормите не менее одного года», — сказал врач.

Ранее основные меры профилактики рака молочной железы напомнила россиянкам руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.