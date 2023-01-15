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19:49, 15 января 2023
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Диетолог Гинзбург заявил о влиянии настроения на похудение

Диетолог Гинзбург заявил о влиянии настроения на похудение
Фото: Huha Inc. / Unsplash

О влиянии настроения человека в процессе тренировки на его похудение заявил в личном блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Казалось бы, какая разница, нравится вам тренировка или нет? Но разница имеется. Ведь если вы тренируетесь с удовольствием, у вас как минимум потом сохраняется хорошее настроение. А значит, выше мышечный тонус и выше расход энергии. Да и повторить такую тренировку вам скорее захочется», — отметил эксперт.

Тренируясь с удовольствием, человек поддерживает свой мотив, продолжил Гинзбург. «А при хорошем мотиве и питаться хочется только по делу», — сказал он.

По мнению диетолога, не стоит включать в тренировку упражнения, которые не нравятся и которые даются с трудом. Все это приводит к стрессу, а стресс человек привык заедать.

«Тренироваться нужно с удовольствием. В удобное время, в удобной одежде, выполняя приятные упражнения», — подчеркнул врач.

Ранее Гинзбург назвал главную проблему пищевого инстинкта человека. «Мы вынуждены существовать в условиях изобилия питания», — заметил он.

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