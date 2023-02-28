Люди
10:36, 28 февраля 2023
1 мин.

МЧС России предупредило о фейковом объявлении воздушной тревоги

МЧС России предупредило о фейковом объявлении воздушной тревоги
Фото: РИА Новости

О фейковом объявлении воздушной тревоги предупредило жителей страны МЧС России во вторник, 28 февраля. Сообщается, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны прозвучала ложная тревога.

«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» — говорится в сообщении.

Теле- и радиовещание прервалось в том числе и в нескольких городах Московской области, сообщает «Осторожно, Москва». Информацию о немедленном перемещении в укрытия из-за угрозы ракетного удара транслировали на каналах «Суббота», «ТНТ4», «2Х2».

Ранее 22 февраля МЧС России объяснило хакерской атакой объявления о воздушной тревоге, которые услышали жители некоторых регионов страны по радио.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.