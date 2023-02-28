МЧС России предупредило о фейковом объявлении воздушной тревоги

О фейковом объявлении воздушной тревоги предупредило жителей страны МЧС России во вторник, 28 февраля. Сообщается, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны прозвучала ложная тревога.

«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» — говорится в сообщении.