10:36, 28 февраля 2023
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МЧС России предупредило о фейковом объявлении воздушной тревоги
Фото: РИА Новости
О фейковом объявлении воздушной тревоги предупредило жителей страны МЧС России во вторник, 28 февраля. Сообщается, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны прозвучала ложная тревога.
«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» — говорится в сообщении.
Теле- и радиовещание прервалось в том числе и в нескольких городах Московской области, сообщает «Осторожно, Москва». Информацию о немедленном перемещении в укрытия из-за угрозы ракетного удара транслировали на каналах «Суббота», «ТНТ4», «2Х2».
Ранее 22 февраля МЧС России объяснило хакерской атакой объявления о воздушной тревоге, которые услышали жители некоторых регионов страны по радио.