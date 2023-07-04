Стало известно о возвращении популярного юмориста на ТНТ

О возвращении на ТНТ известного российского актера, юмориста и телеведущего Сергея Светлакова сообщает «Лента.ру» со ссылкой на поступивший в редакцию пресс-релиз. Артист подписал контракт и с 1 июля вновь работает на канале.

Сообщается, что юморист примет участие сразу в трех крупных проектах. Это комедийная передача, собственное шоу и комедийный сериал. Кроме того, он станет рекламным лицом ТНТ.