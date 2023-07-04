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11:46, 04 июля 2023
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Стало известно о возвращении популярного юмориста на ТНТ

Юморист Светлаков заявил о возвращении на ТНТ.

Стало известно о возвращении популярного юмориста на ТНТ
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

О возвращении на ТНТ известного российского актера, юмориста и телеведущего Сергея Светлакова сообщает «Лента.ру» со ссылкой на поступивший в редакцию пресс-релиз. Артист подписал контракт и с 1 июля вновь работает на канале.

Сообщается, что юморист примет участие сразу в трех крупных проектах. Это комедийная передача, собственное шоу и комедийный сериал. Кроме того, он станет рекламным лицом ТНТ.

Эту информацию Светлаков подтвердил юмористическим видео, опубликованным в его Telegram-канале.

Сергей Светлаков работал на канале ТНТ около десяти лет. В 2018 году комик перешел на СТС.

Ранее стало известно местонахождение комика Руслана Белого. Сообщалось, что он переехал из Турции в Испанию.