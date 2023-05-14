Вице-президент столичного мотоклуба рассказал об иерархии внутри сообщества

Об иерархии внутри байкерского сообщества в интервью «Мосленте» рассказал вице-президент известного мотоклуба Devoted Сергей Тафф. По его словам, в любом сообществе есть пять главных должностей.

Это президент клуба, который отвечает за представительство перед конкурентами, вице-президент, отвечающий за трактовку устава, юридические, технические и личные вопросы. Далее идут офицер по безопасности, секретарь и дорожный капитан.

Последний подготавливает планы поездок, в которых учитывает заправки по дороге, места остановок и другие моменты. По словам Таффа, в колонне дорожный капитан главнее президента, его должны слушать все.

Кроме того, в каждом клубе есть казначей. Это человек, который собирает членские взносы и другие сборы.

Ранее байкер Тафф перечислил основные правила вступления в байк-клуб.