Эндокринолог заявила об опасности холодца
Об опасности холодца заявила в Роскачестве врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина.
«Нельзя использовать бульон, сваренный из слишком большого количества костей или жирного мяса, ведь в нем будет зашкаливать уровень "плохого" холестерина», — предупредила эксперт.
Такой холестерин, по ее словам, негативно влияет на качество крови и состояние сердечно-сосудистой системы. К тому же, человек употребляет в пищу весьма калорийное блюдо, это увеличивает риск прибавки в весе. Холодец эндокринолог рекомендовала есть не чаще одного раза в неделю.
должна составлять порция холодца за один прием пищи
Также Сюракшина предупредила, что студень на свином бульоне может спровоцировать болезни мочевого пузыря из-за большого количества гистамина. Негативно повлиять на здоровье могут и приправы. Если злоупотреблять ими, возникнет чрезмерная нагрузка на желудок и, возможно, раздражение слизистой оболочки.
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